Meer dan 10.000 euro buit na inbraak computerzaak Oostende

Ze gingen aan de haal met iPhones, iPads, laptops, en Apple-accessoires. De buit is minstens 10.000 euro waard. Het automatisch inbraakalarm ging af rond een uur of één. De daders zijn vermoedelijk over de omheining geklommen, gooiden een raam aan de zijkant van het gebouw in, en drongen zo de winkel binnen. “We vermoeden dat deze mannen onze winkel al eens verkend hadden. Aan de omheining is er geen schade. Eens in de winkel wisten de daders duidelijk waarvoor ze kwamen. Ze gingen aan de haal met verschillende iPhones, iPads, laptops, en Apple-accessoires. Hoe groot de buit precies is zijn we nog aan het bekijken. Maar het zal zeker meer dan 10.000 euro zijn. Ook de inhoud van de kassa, die gebruikt wordt als startkassa van de winkel, hebben de dieven mee”, zucht Kurt Lingier.

Derde keer

Het is niet de eerste keer dat de computerzaak inbrekers over de vloer kreeg. In 2007 werd voor tienduizenden euro's aan computermateriaal gestolen. En twee jaar geleden werd ook vooral Apple-materiaal gestolen. De computerzaak is nochtans goed beveiligd met meerdere camera’s. De politie onderzoekt de inbraak. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.