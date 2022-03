Meer dan 1300 dak- en thuislozen in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan 1/3 kinderen

In Zuid-West-Vlaanderen zijn 1313 mensen dak- of thuisloos. Een derde daarvan zijn kinderen. Met deze cijfers van de Koning Boudewijnstichting moeten de lokale besturen nu aan de slag om de problematiek efficiënter aan te pakken.

De telling van dak- en thuislozen gebeurde eind vorig jaar. De cijfers moeten een beter inzicht geven rond het profiel van de doelgroep en de omvang van de problematiek. De betrokken steden kunnen de beschikbare gegevens gebruiken om hun lokale aanpak van dak- en thuisloosheid te sturen. Het gaat om dak- en thuislozen in Zuid-West-Vlaanderen, meer bepaald in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

De meeste dak- en thuislozen zijn geteld in Kortrijk: 570. In Lendelede was dat er maar één.

Ook kinderen hebben geen vaste thuis

In totaal zijn er 1313 dak- en thuisloze personen geteld in de deelnemende steden en gemeenten. Die cijfers zijn volgens het onderzoeksteam hoger dan eerst geschat. Meer dan een derde (36,4%) van hen zijn kinderen. Ook zijn er de helft meer mannen die zonder thuis zitten dan vrouwen. 29 procent onder de dak- en thuislozen is tussen de 30 en 39 jaar. Meer dan 60 procent heeft trouwens de Belgische nationaliteit. Van diegenen die een andere nationaliteit hebben, verblijft bijna een vijfde onwettig in het land.

De meesten zijn alleenstaanden zonder kinderen (50,4%). 24 procent is alleenstaande met kinderen.

Meesten hebben dak boven het hoofd

Al leeft niet elke thuisloze ook effectief op straat. Amper zeven personen van de getelde thuislozen hebben geen dak boven het hoofd. De anderen leven ofwel in een openbare ruimte, in noodopvang of opvang voor thuislozen, bij familie of vrienden, in een instelling of in een garage of tent. Bijna 200 mensen dreigen uit hun huis gezet te worden.

Vaak spelen een verslaving (24,3%) of mentale gezondheidsproblemen (27,1%) een rol in het leven van dak- en thuislozen. Ook het verleden heeft een impact op dak- en thuislozen. 15,8 procent heeft een verleden in psychiatrie. Een tiende heeft ooit nog jeugdhulp gekregen en 13,9 procent kent een verleden in de gevangenis.

Verder onderzoek nodig

Het was de tweede keer dat de Koning Boudewijnstichting zo'n onderzoek voert, maar de eerste keer in onze provincie. Eind 2022 zetten ze onderzoek verder, meer bepaald in de Middenkust, Mid-West-Vlaanderen en het arrondissement Brugge.

De Vlaamse Regering financiert de organisatie van de tellingen.

Straatverpleegkundigen

In diezelfde regio gaan nu ook verpleegkundigen op straat om in te staan voor de zorg van zij die niet naar een dokter kunnen of durven. Zij zullen op bepaalde tijdstippen aanwezig zijn om te kijken of iemand zorg nodig heeft. Ook zullen ze nauw samenwerken met buurtwerkers.

Volgens de projectcoördinatoren durven veel kwetsbare personen geen hulp zoeken omdat ze bang zijn voor de financiële kosten.

Bekijk hier die reportage: