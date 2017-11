Meer dan 1.500 auto's geflitst tijdens rally

Zowel zaterdag als zondag was de politie de hele dag met vier flitsvoertuigen actief in de buurt van het rallyparcours en in het centrum van Kortrijk. Er waren flitsposten in de Bergstraat in Aalbeke, Kwabrugstraat en Tombroekstraat in Rollegem, Pottelberg in Marke, Doorniksesteenweg Koning Albertstraat (zone 30) en Rijselsestraat (zone 30) in Kortrijk en op de autosnelweg E403.

Ook nog eens 60 voertuigen getakeld

Op zaterdag werden ruim 10.000 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 902 te snel, dat is 8,7 procent. Op zondag reden er ruim 8.000 wagens voorbij de posten. Er werd 653 voertuigen geflitst of 7,9 procent. Van vier snelheidsovertreders werd het rijbewijs ingetrokken.

Op zaterdagmorgen moesten er zestig voertuigen getakeld worden, omdat ze langs de servicezone geparkeerd waren. Er werden 42 pv's voor parkeerovertredingen opgesteld.

