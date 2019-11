Meer dan 15.000 bezoekers op 'Putteke Winter' in Harelbeke

Vrijdagavond werd in provinciedomein De Gavers in Harelbeke 'Putteke Winter' georganiseerd. Het evenement lokten meer dan 15.000 bezoekers.

Voor de zesde keer vond vrijdagavond in De Gavers in Harelbeke 'Putteke Winter' plaats. Meer dan 15.000 bezoekers kwamen er genieten van een winterwandeling met lichtspektakel en vuurshows.

‘Putteke Winter’ is een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen met steun van leerlingen uit de richting Podiumtechnieken van het VTI in Brugge. Het winterevenement is een vaste waarde geworden in het najaarsprogramma. Vorig jaar vonden ongeveer 16.000 bezoekers de weg naar provinciedomein De Gavers.

Ook in andere provinciale domein wordt ‘Putteke Winter’ georganiseerd, onder andere in Kessel-Lo (Leuven), Het Vinne (Zoutleeuw), De Ster (Sint-Niklaas), Halve Maan (Diest), De Schorre (Boom), Zilvermeer (Mol) en Huizingen (Beersel).

Lees het verslag van onze festivalreporter en bekijk de foto's: Putteke Winter betovert De Gavers