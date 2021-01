Meer dan 15.000 bezoekers voor Magisch Park

In de kerstvakantie (van 19 december tot en met 3 januari) was het park van Wevelgem feeëriek verlicht. En dat bracht ruim 15.000 mensen op de been. Schepen van Evenementen Lobke Maes reageert bijzonder opgetogen: ‘We wisten dat het Magisch Park veel volk zou lokken, maar dat het er zoveel zouden zijn, hadden we niet verwacht. We zijn blij dat we in deze toch wel moeilijke kerstperiode onze inwoners op deze manier een hart onder de riem konden steken. Aan de mooie foto’s en reacties te zien op de sociale media, merken we dat mensen er echt van genoten hebben. We zagen veel kerst- en nieuwjaarskaartjes met onze lichtjes op de achtergrond.’ (lees verder onder de foto)

Druktebarometer

Om alles coronaveilig te laten verlopen, waren er stewards om alles in goede banen te leiden en een druktebarometer om de bezoekers te informeren. Het Magisch Park was elke dag van de kerstvakantie toegankelijk, behalve op kerstavond, oudejaarsavond en op 27 december, toen stond er teveel wind.