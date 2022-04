Meer dan 2.000 nieuwe zeesoorten ontdekt, VLIZ houdt alles netjes bij

Want het Vliz is stichter én host van het wereldregister voor mariene soorten. Opvallend, hier is het zeeonderzoek zo vergevorderd dat nog zelden echt nieuwe soorten worden ontdekt.

De Vliz-wetenschappers houden alles nauwgezet bij. De vinder, de datum en de soort, alles staat in Worms, een register dat van het Vliz een wereldautoriteit maakt. Bart De Smet (VLIZ): "Niet alleen de naam, maar ook de info, het verspreidingsgebied, dat wordt allemaal hier door het Vliz in een soort van wereldregister van mariene soorten bijgehouden."

Dit jaar in de top 10 van mooie vondsten zelfs een nieuwe walvissoort. Ruim 300 wetenschappers helpen de Worms-lijst van het Vliz accuraat houden. Er komen jaarlijks 2.000 soorten bij. Ook gewone strandwandelaars dragen steeds vaker bij in het ontdekken van nieuwe soorten. Maar vaak is relatief. "Ons Belgisch deel van de Noordzee is maar een zakdoek groot. Het is ook heel sterk onderzocht. Dus de kans om hier nieuwe soorten aan te treffen, die elders nog niet zijn ontdekt is vrij klein. Het gebeurt, maar het is zeldzaam."

In 2006 is bij ons nog een nieuw soort mosdiertje ontdekt en vijf jaar geleden dook op onze stranden voor het eerst ook de Amerikaanse strandschelp op. Recent is ook een botje van een soort oerversie van een Noordelijke pinguïn gevonden.