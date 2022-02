Meer dan 40.000 transmigranten opgepakt in onze provincie

De voorbije vier jaar zijn er in West-Vlaanderen meer dan 46.000 personen opgepakt in het kader van illegaal verblijf en transitmigratie. “Onthutsende cijfers met een dalende tendens, maar nog te vroeg om conclusies te trekken”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“De intercepties naar aanleiding van illegaal verblijf daalden van 8.134 personen in 2018 naar 5.836 vorig jaar. Het aantal opgepakte transitmigranten daalde in dezelfde periode van 7.078 naar 4.101 personen”, verduidelijkt provincieraadslid Himpe uit Izegem. “Volgens de gouverneur vindt 60 procent plaats in de regio van de havens. Ook blijkt dat vorig jaar meer dan 40 procent uit het Afrikaanse Eritrea kwam.”

"In realiteit meer"

Hoewel de cijfers dalen, is het cijfer volgens Kurt Himpe meer in de realiteit. “De vraag is niet of maar wel hoeveel illegalen en transitmigranten onder de radar blijven."

Gouverneur Decaluwé deelde ook de cijfers mee van de opgestarte onderzoeken naar mensensmokkel en mensenhandel. Van 2017 tot midden november 2021 ging het om 185 dossiers mensensmokkel en 183 dossiers mensenhandel.

Die onderzoeken leidden ook tot een hele reeks vonnissen en veroordeelden. De voorbije vier jaar waren er 58 vonnissen met in totaal 120 veroordeelden. In die cijfers zijn de 19 veroordeelden van de Essex-zaak niet opgenomen, omdat die pas vorige maand tot effectieve gevangenisstraffen werden veroordeeld.

De gouverneur benadrukt dat de cijfers aantonen dat er in de provincie West-Vlaanderen "grondig werk geleverd werd inzake mensensmokkel en -handel".

