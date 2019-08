Op dit moment zijn er al meer dan 200 sociale woningen in aanbouw in Brugge. Onder meer op de terreinen van de Tir langs de Baron Ruzettelaan komen er een pak sociale huurwoningen bij. Bijna 50 appartementen zijn zo goed als klaar. In de tweede fase van het project komen er daar nog eens ongeveer 40 huurwoningen bij. Sp.a kaartte eerder deze week aan dat de wachtlijsten voor een sociale woning nog nooit zo lang waren. In onze provincie wachten 27.000 mensen op zo’n woning.