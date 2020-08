Op initiatief van Curieus West-Vlaanderen schreven meer dan 50 mensen samen aan "One Moment in Time". De boodschap van de vereniging was vooral om mensen te verbinden in tijden van corona. Ook auteur Saskia De Coster werkte mee aan het project: zij schreef de aanzet van het boekje.

De opbrengst gaat naar De Katrol, een organisatie voor studie- en gezinsondersteuning aan huis.