Meer dan 7000 mensen verlichten graven van Tyne Cot

7000 lichtjes en meer 250 medewerkers waaronder heel wat jongeren brachten Tyne cot Cemetry weer tot leven gisterenavond. De herdenkingsplechtigheid was een serene klank- en lichtvoorstelling, waarin de jeugd een belangrijke rol speelde. Zo zongen 65 jongeren, begeleid door twee gitaristen een akoestische versie van 'Passchendaele' van Iron Maiden; Twee kinderen lazen een herdenkingsode voor en uit elke school van Groot-Zonnebeke legden kinderen bloemen neer.

Na de voorstelling staken meer dan 7000 aanwezigen minutenlang hun lichtje in de lucht hielden. De avond werd afgesloten met het lied 'On the road to Passchendaele.'

"Ondanks het feit dat er meer dan 7000 mensen op de begraafplaats waren, was het een uur lang stil. die stilte was heel indrukwekkend", aldus Debbie Manhaeve, projectcoördinator 14-18 van het Memorial Museum Passchendaele 1917.