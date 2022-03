Meer dan 80 bedrijven delen expertise op Belgian Offshore Days

Woensdag is de zevende editie van de Belgian Offshore Days van start gegaan in de ACEG Arena in Oostende. Heel wat bedrijven die actief zijn in de offshore-industrie ontvangen er zo'n 800 mensen uit de sector. Verschillende experts geven ook infosessies over verschillende thema's. "Als we met onze Belgische bedrijven een vooraanstaande rol willen blijven spelen in hernieuwbare energie op zee, dan is samenwerking tussen alle partijen meer dan ooit noodzakelijk," zegt Christophe Dhaene, voorzitter van organisator Belgian Offshore Cluster (BOC).

"De Belgian Offshore Cluster gelooft dan ook in sterke relaties met stakeholders en brengt een brede groep van verschillende actoren samen. Daarom besteden we tijdens de eerste beursdag van de Belgian Offshore Days uitgebreid aandacht aan deze samenwerking tussen de verschillende actoren."

Tijdens de tweede dag van de beurs staat groene waterstof centraal met de Inn2POWER conferentie. Het Europese Inn2POWER project focust op de link tussen offshore-windenergie en waterstof. Het project brengt bedrijven en spelers uit beide sectoren samen om zo samenwerking te stimuleren. De beurs werd woensdag geopend door de burgemeester van Oostende Bart Tommelein en BOC-voorzitter Christophe Daene.