Meer dan 800 nieuwe horecazaken dit jaar

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 861 starters in de horeca genoteerd. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) gezegd in het Vlaams parlement. Vorig jaar werden in Vlaanderen 2912 horecabedrijven opgericht, een daling met 12% tegenover 2019.

Binnenkort, op 9 juni, gaat de horeca weer volledig open. Een sector die maandenlang dicht is gebleven. Het is uitkijken hoe de economische situatie in de nabije toekomst evolueert en welke impact de coronacrisis nalaat.

De horecasector, zo zegt minister Crevits, is traditioneel een faillissementsgevoelige sector, maar ze is tegelijk een sector die vrij snel heropleeft. De steunmaatregelen van de Vlaamse Regering gaven de sector enige zuurstof en overlevingskansen aan de bedrijven die ook voor de crisis al gezond waren. Voor de pandemie telde de horeca heel wat knelpuntberoepen.

Opleidingstruck

Eén van de onderdelen van het actieplan is een mobiele opleidingsunit/truck. Deze is volledig uitgerust met horecamateriaal, zaal en keuken, kan als opleidingslocatie ingezet worden. Daarnaast kan de unit dienen voor workshops om jongeren, inactieven en potentiële kandidaten kennis te laten maken met jobs/opleidingen in de zaal of keuken.

Op die manier worden er andere doelgroepen en andere locaties bereikt. Dit kan een hefboom zijn voor samenwerking met lokale besturen.