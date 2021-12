Meer dan 800 patiënten op intensieve zorg, ziekenhuisopnames bereiken plateau

Tussen 26 november en 2 december waren er per dag gemiddeld 318 nieuwe ziekenhuisopnames ten gevolge van COVID-19. Dat is 4 procent meer dan een week eerder, maar minder dan het zevendaags gemiddelde van donderdag.

Op intensieve zorg is wel de kaap van 800 patiënten gerond. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal liggen momenteel nog 3.707 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, dat zijn er 29 minder dan donderdag. Op de afdelingen intensieve zorg is er wel een stevige stijging naar 821, dat is 23 procent hoger op weekbasis. Het reproductiegetal is gedaald met 9 procent tot 1,03. Als dat cijfer hoger is dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Tussen 23 en 29 november werden elke dag gemiddeld 17.862 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 6 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Dagelijks werden er gemiddeld 119.500 tests afgenomen met een positiviteitsratio van 16 procent. In diezelfde periode vielen dagelijks gemiddeld 44 doden als gevolg van COVID-19 te betreuren. Dat is een stijging op weekbasis met 23 procent.

West-Vlaamse situatie: 5 West-Vlaamse gemeenten in nationale TOP 10

De incidentie is nog altijd het grootst in onze provincie. Dat betekent dat, als je rekening houdt met de bevolkingsaantallen, de cijfers hier het slechtst zijn. Als we naar de gemeenten kijken, dan staat in de nationale TOP 10 van slechtst scorende gemeenten Lo-Reninge op 2, Houthulst op 7, Langemark-Poelkapelle op 8, Diksmuide op 9 en Zedelgem op 10.

Momenteel liggen er 465 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is in één week tijd een toename met 8%. 105 coronapatiënten liggen op intensieve zorgen. 48 daarvan worden beademd.