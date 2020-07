Meer dan helft minder tijdelijke werklozen in West-Vlaanderen

In juni telde onze provincie ruim 74.000 tijdelijk werklozen. Dat is meer dan de helft minder dan op het hoogtepunt in april.

Toen waren er dat nog meer dan 164.000. Dat blijkt uit cijfers van Minister van werk Nathalie Muylle. De tijdelijke werkloosheid neemt in alle sectoren af, maar de daling is niet overal even sterk. "Voor zwaar getroffen sectoren zoals horeca, de evenementensector en de reissector, voorziet de overheid daarom de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid omwille van corona toe te passen tot eind dit jaar. Ook bedrijven die hun werknemers in het tweede semester voor minstens 20 procent van de tijd op tijdelijke werkloosheid zetten, kunnen tot eind dit jaar van het systeem gebruik blijven maken.”

Voor andere bedrijven bestaat tot het einde van het jaar een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Dat kan enkel nog worden ingeroepen door bedrijven die kunnen aantonen dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat ze een omzetdaling hebben van minimaal 10 procent in vergelijking met dezelfde trimesters van het voorgaande jaar als ze bedienden in tijdelijke werkloosheid om economische redenen willen zetten.

Bouw, landbouw en industrie

In bepaalde sectoren is er een sterke daling van de tijdelijke werkloosheid tussen april en juni. Dat is het geval in bouwnijverheid (-74,40%), de landbouwwsector (-68,31%) en de industrie (-50,19%). Daar is de daling in West-Vlaanderen sterker dan het nationale cijfer voor die sector.