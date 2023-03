Meer dan helft van slechtzienden voelt zich onveilig op de weg

Meer blinden en slechtzienden gaan zelfstandig de weg op. Dat blijkt bij de start van de Week van de Brailleliga, de jaarlijkse sensibiliseringscampagne over blinde en slechtziende personen. Mobiliteit is dit jaar het thema.

Vandaag gaan acht op de tien personen met een visuele handicap, dagelijks, of bijna dagelijks op de openbare weg. In 2013 was dat tien procent minder.

Step is boosdoener

73 procent van de respondenten maakt gebruik van het openbaar vervoer, iets meer dan de helft is er tevreden over. Tocht voelt nog altijd 55 procent zich niet veilig op de openbare weg, en het meest voorkomende obstakel is de step.

Bau is een jonge vrouw uit De Haan, die lessen in oriëntatie en mobiliteit volgde en vastberaden is zelfstandig door het leven te gaan. Zij is deze week het uithangbord.