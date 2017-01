Sinds het invoeren van de witte kassa is het aantal faillissementen in de horeca in onze provincie gestegen met 42 procent. Dat blijkt uit cijfers van Graydon, dat gespecialiseerd is in bedrijfsinformatie.

In 2016 gingen er in West-Vlaanderen 224 horecazaken op de fles. Bijna de helft meer dan in 2015. Vooral vanaf de maand april ging het aantal faillissementen in stijgende lijn. In die maand werd de witte kassa verplicht. Volgens Graydon werd er vroeger vaker in het zwart afgerekend aan de kust, door cash te betalen zonder BTW-bonnetje. Door de witte kassa, is zwartwerk voortaan uitgesloten.