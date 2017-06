Meer familiaal geweld, minder diefstallen

De politiezone Riho, dat is Roeselare, Izegem en Hooglede heeft vorig jaar een stijgend aantal drugsdelicten vastgesteld, dat is ook zo voor fysiek familiaal geweld.

Er is wel een historisch laag aantal auto- en fietsdiefstallen genoteerd. Er waren ook minder inbraken in woningen en dat is hoofdzakelijk het gevolg van de inzet van personeel en camera’s. De zone wil ook in de toekomst blijven inzetten op het cameraschild, maar evenzeer op preventie. Tot slot nog dit, het aantal diefstallen van wagens mag dan verminderd zijn, diefstallen in of aan wagens blijven stijgen. Daarom roept de politie nogmaals op om waardevolle spullen zoals gsm’s en gps'en niet achter te laten.