"Meer familie dan zender": Jessie De Caluwé in 'Preus Lik 30'

Na al die jaren komt Jessie De Caluwe nog eens op Focus & WTV! Jessie was jarenlang één van de vertrouwde gezichten van het regionale nieuws in West-Vlaanderen. Ze was erbij van bij de start, 30 jaar geleden.

Jessie is morgen, woensdag 1 maart, te gast in een nieuwe aflevering van onze verjaardagsshow 'Preus Lik 30'.

Gestart bij openbare omroep

Jessie De Caluwe begon haar carrière in 1980 als radiopresentatrice bij BRT 2 Omroep West-Vlaanderen. In de jaren '80 was ze razend populair als TV-presentatrice op de openbare omroep in programma's als 'TV-Touché', 'Argus' en 'Zeg Maar Jessie'.

(lees verder onder de foto)

"Meer familie dan een zender"

In 1993 ging ze aan de slag bij WTV: "Dat was echt fantastisch. Bij de wieg staan van een regionale zender, dat is zo schoon. Wij hadden een kleine ploeg. Alles was nieuw, iedereen was nieuw. Dingen werden aan elkaar door verteld. We waren eigenlijk meer een familie dan wel een zender."

Jessie had soms wel eens last van de slappe lach. Zowel achter de schermen als op het tv-scherm.

"Die slappe lach, ik weet het zelf niet maar ik kan het me levendig voorstellen. Het overkomt me nog wel, bij de gekste momenten. Vlak voor ik een podium op moet of bij een verspreking van iets.

Ik spreek soms nog teksten in en dan verspreek ik me ook wel eens en dan denk ik: Kieken! Maar dan heb ik het vooral tegen mezelf. Want een leven zonder lachen is onmogelijk. En een dag zonder lachen is een dag niet geleefd."

'Preus Lik 30': woensdag 1 maart om 21u en 23u op Focus & WTV. De show wordt herhaald op donderdag en vrijdag om 17u.