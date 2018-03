Meer geld voor onderhoud kusttramnet

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft 37,5 miljoen euro extra vrijgemaakt om te investeren in de spoorvernieuwing op de drie Vlaamse tramnetten in Antwerpen, Gent en de kust.

Dat schrijft De Tijd. De Lijn bevestigt het cijfer en stelt dat het om een verhoging van het onderhoudsbudget gaat, aangezien daar de voorbije jaren gemiddeld 23 miljoen euro beschikbaar voor was. "De focus komt meer op het preventieve en structurele te liggen in plaats van het curatieve", zegt woordvoerder Tom Van de Vreken.

Zowel in Antwerpen als in Gent doken de voorbije maanden problemen op met de traminfrastructuur. Of de - voorlopig eenmalige - verhoging van het budget tot 37,5 miljoen euro zal volstaan om een inhaalbeweging te doen, zal nog moeten blijken. "Tegen de zomer komen we met een gl

obaal plan van aanpak en de prioriteiten daarin", zegt Van de Vreken. Op basis daarvan zullen allicht ook de budgetten voor de komende jaren kunnen worden bepaald.