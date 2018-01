Vorig jaar werden gemiddeld vier bromfietsen per maand gestolen. Ook in december en de eerste dagen van dit jaar verdwenen al 18 exemplaren. De politie wil nog niet van een plaag spreken en is een onderzoek gestart. Er is nog geen idee wie de daders zijn. De politie vraagt eigenaars alvast een goed slot te gebruiken en de bromfiets niet op een verlaten plaats te stallen.