Meer gevallen van grenscriminaliteit vorig jaar

Vorig jaar waren er 62 gevallen, vooral in het tweede semester kwamen er meer incidenten voor. Met 38 gevallen is dat bijna een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor.

“De stijging vorig jaar is opvallend, want de grenscriminaliteit was in 2015 met bijna 30% afgenomen ten aanzien van 2014", zegt Battheu. De meeste gevallen deden zich voor in het oude gerechtelijke arrondissement Doornik, goed voor bijna 70% van de gepleegde feiten, vooral carjackings en home-invasions.

Wat dit jaar betreft is er weer een stabilisatie van het aantal gevallen. “De focus komt niet langer op het oude gerechtelijke arrondissement van Doornik te liggen maar is gelijkmatig verspreid tussen Kortrijk en Doornik. Maar we moeten waakzaam blijven en onze inspanningen volharden, bijvoorbeeld de verdere uitrol van cameraschild met ANPR-camera’s, toestellen met nummerplaatherkenning”, zegt de politica.