Meer giftige pieterman, minder garnaal in Noordzee

Dat blijkt uit het burgerwetenschapsproject SeaWatch van het Vlaams Instituut voor de Zee. Koudwatersoorten als de Noordzeegarnaal nemen in aantal af, warmwaterfauna zoals de giftige kleine pieterman, de kleine heremietkreeft en bepaalde exoten zoals de Amerikaanse ribkwal worden juist talrijker.

Metingen

Om de veranderingen in de Belgische Noordzee op de voet te kunnen volgen, lanceerde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in 2014 het project. Een selecte groep van burgers kreeg een opleiding en de nodige uitrusting, en voert sindsdien metingen uit. Ze gaan onder meer op zoek naar aangespoelde kwallen, kijken wat er zich in kruivangsten bevindt en meten de zeewatertemperatuur.

Noordzee warmt twee keer zo snel op

De Noordzee is de voorbije halve eeuw met 1,7°C opgewarmd, of twee keer zo snel als het wereldgemiddelde voor oceaan en zeeën. Dit resulteert onder meer in het wegtrekken van koudwatersoorten en een toename aan dieren en planten afkomstig van de Atlantische Oceaan of van nog meer zuidelijker regio's. In vergelijking met studies van twintig jaar geleden tonen de data een vervijfvoudiging van het aantal kleine pietermannen in de branding en een reductie met factor vijf van de Noordzeegarnaal. Ook de toename van de kleine heremietkreeft, de vestiging van de Amerikaanse ribkwal en het langer verblijven van jonge pladijs in het strandwater wijzen in dezelfde richting. Toch blijft garnaal ook vandaag nog de talrijkste soort in de branding.