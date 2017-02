In 2016 waren er ongeveer 8000 helikoptervluchten, in 2013 waren dat er nog 6300. De buurtbewoners klagen over lawaaioverlast. De luchthaven Kortrijk-Wevelgem zegt dat er al veel gedaan is om de geluidsoverlast aan te pakken, de helikoptervluchten zijn ook een belangrijke vorm van inkomsten voor het vliegveld.