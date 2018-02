Meer inspanningen voor veilige schoolomgevingen in Brugge

Zo zullen er ’s morgen aan basisscholen langs gewestwegen twee mensen staan: een gemachtigd opzichter en een politieagent. De ouderraad van het Sint-Lodewijkscollege, de basisschool van Yamen, is tevreden over het initiatief en hoopt dat er ook een verkeerslicht komt aan het zebrapad waar het ongeval gebeurde. "Wij hebben vanaf dag één een zeer goeie ervaring", zegt directeur Marc Slosse. "De combinatie werkt zoals het hoort. Het ligt aan de manier waarop een agent zijn gezag op de weggebruikers kan uitoefenen in combinatie met een opzichter die zijn bevelen meevolgt".

Meerdere scholen

Een eerder proefproject met alleen een opzichter is mislukt. En daar trekt de stad nu lessen uit. Ook de afdelingen van het Sint-Lodewijkscollege in de Zandstraat en Sint-Leo Hemelsdaele in de Oostendse Steenweg krijgen ‘s morgens een agent als steun. Net als Olva Steenbrugge in de Baron Ruzettelaan. "Ik denk dat het zeker nodig is dat er aan gewestwegen een agent mee ondersteunt. Zo zijn er altijd veel fietsende kinderen die van de deelgemeenten naar de binnenstad trekken. Dit maakt de context soms heel gevaarlijk", zegt schepen voor onderwijs Pablo Annys.

