Meer instroom dan uitstroom van bedrijven

In de periode 2010-2017 kwamen meer bedrijven en vestigingen naar West-Vlaanderen dan er bedrijven en vestigingen de provincie verlaten hebben.

Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) kreeg van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen.

De cijfers tonen aan dat er een positief saldo is, zowel voor ondernemingen als voor vestigingen”, zegt Himpe. “In de periode 2010-2017 hebben 440 ondernemingen en 186 vestigingen West-Vlaanderen verlaten, in diezelfde periode zijn er 450 ondernemingen en 202 vestigingen naar onze provincie verhuisd.”

Volgens gedeputeerde Jean De Bethune (CD&V) bevestigen deze cijfers dat de problematiek van huisvesting en personeel in West-Vlaanderen niet dramatischer is dan in andere provincies.

“Jammer genoeg is er geen informatie over de verhuismotivering”, zegt Himpe. “Een kwalitatieve bevraging zou interessant zijn om de redenen te achterhalen waarom onze provincie aantrekt, maar ook waarom bedrijven en vestigingen West-Vlaanderen verlaten. Enkel op basis van dergelijke gegevens kan er ingespeeld worden op de noden van de bedrijven. De ervaring op het terrein leert immers dat bedrijven in West-Vlaanderen nood hebben aan meer ruimte en dat bedrijven soms de provincie verlaten omdat ze niet de geschikte locatie vinden”, besluit het provincieraadslid.