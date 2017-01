Meer kindjes geboren in onze provincie

Dat blijkt uit de databank van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie(SPE), dat hiervoor samenwerkt met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Het SPE registreert 100 procent van de ziekenhuisbevallingen in 64 materniteiten. In West-Vlaanderen werden 2,2% meer kinderen geboren in de materniteit. Ook in andere provincies is er een stijging, behalve in Oost-Vlaanderen. Limburg blijft status quo.

Kentering

"Die lichte winst van zowat 550 bevallingen méér, betekent dat we een beetje aan het recupereren zijn van de achteruitgang die de laatste 6 of 7 jaar heeft plaatsgevonden, want we komen van circa 68.000 bevallingen per jaar", zegt professor Hendrik Cammu, gynaecoloog en woordvoerder van SPE aan Belga. De aangroei in West-Vlaanderen is opmerkelijk, omdat daarmee volgens prof. Cammu een 'tendens tot ontvolking' wordt gekeerd die daar geruime tijd aan de gang was.

In totaal zagen 11.282 kinderen het levenslicht in een West-Vlaams ziekenhuis vorig jaar. Een uiterst vruchtbaar jaar dus, want we tellen 239 bevallingen meer dan in 2015.