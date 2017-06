Meer kindjes geboren in onze provincie

Voor het eerst sinds 2011 is er een lichte stijging van het geboortecijfer.

De toename van het aantal geboorten doet zich voor in alle provincies, met uitzondering van Oost-Vlaanderen.

De stijging is het sterkst in onze provincie (+2,6 %). Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. De vruchtbaarheid bij vrouwen onder de 30 jaar is weliswaar nooit zo laag geweest.

Volgens de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek zou het geboortecijfer de volgende jaren blijven stijgen tot meer dan 71.000 in 2021.