Meer landbouwers zoeken psychologische & financiële hulp

Steeds meer landbouwers met psychologische of financiële problemen zoeken hulp bij de organisatie 'Boeren op een Kruispunt'. Vorig jaar waren dat er 90, nu zijn dat er al 60. Landbouwers maken zich veel zorgen over hun toekomst, onder meer door de klimaatverandering.

Wij gingen langs in Moerkerke, bij Damme, op de boerderij van Els en Stefaan.

Els en haar man Stefaan vroegen voor ze deze nieuwe melkveestal bouwden in 2019 advies aan 'Boeren op een Kruispunt'. Een dure investering en een moeilijke beslissing.

"Er wordt heel veel naar cijfers gekeken. Het is ook belangrijk dat je jezelf als persoon meeneemt bij die beslissingen. Zal ik daar mee om kunnen. Is dat oké als wij dat met twee doen. Het menselijke en de boer als mens. En dat wel lukt via 'Boeren op een Kruispunt'", zegt Els Vanneste.

Meer ondersteuning

Vorig jaar klopte een negentigtal West-Vlaamse boeren aan bij 'Boeren op een Kruispunt'. Dit jaar zijn dat er nu al 60. Meer dan 90 West-Vlaamse boeren kregen dit jaar psychologische ondersteuning.

Els Verté van 'Boeren op een Kruispunt': "Als de adviseurs merken tijdens de begeleiding dat er psycho-sociale bijstand nodig is dan sturen wij onze freelance psychologen op pad. Als de boer en de boerin daarmee akkoord gaan. Dat kan zijn voor depressies, verslavingen, relatieproblemen, communicatieproblemen of het verwerken van alle problemen die ze hebben in het kader van die rechtsonzekerheid."

Boeren hebben het niet makkelijk en daar komt de klimaatopwarming en de aanhoudende droogte nog eens bovenop.

Landbouwer Stefaan Cocquyt : "Je zit er toch mee in dat je genoeg eten moeten hebben voor je dieren. De grasgroei is bijna helemaal stilgevallen. Wij doen aan weidegang. Maar we moeten veel bijgeven aan de koeien. De wintervoorraad wordt al aangesproken."

(lees verder onder de foto)

Actie met boerenzakdoek

Met een symbolische boerenzakdoekactie vragen de landbouwers meer respect van de overheid en de consument. Ze vragen om die aan je auto of je brievenbus te hangen, als teken van steun.

"De negatieve berichtgeving die vaak gedaan wordt en dat we zogezegd vervuilers zijn, dat raakt ons in ons hart en dat neemt veel energie weg voor ons."