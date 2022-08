Meer leerlingen starten morgen in PRIZMA in Izegem: "We hebben ook extra leerkrachten gevonden"

Morgen zwaaien de schoolpoorten weer open. In Izegem bijvoorbeeld worden zo’n 500 leerlingen verwacht op de PRIZMA Campus IDP. En dat zijn er zo’n 100 meer dan ervoor. Met nieuwe richtingen en meer leerlingen was er ook nood aan extra leerkrachten. Moeilijk door het nijpend tekort.

Op de Prizma Campus IDP in Izegem starten zo'n 500 leerlingen hun opleiding handel, mode en zorg: richtingen die duidelijk in de lift zitten. "Dat is uniek voor ons. De laatste jaren kennen we duidelijk een stijging", zegt directeur Piet Pieters.

Ook zij-instromers

Meer leerlingen betekent ook extra leerkrachten. Maar een aantal mensen is met pensioen gegaan of is uit het onderwijs gestapt. En dus moesten 18 nieuwe leerkrachten gevonden worden. Morgen starten hier zes zij-instromers, mensen die vanuit het werkveld de overstap naar het onderwijs maken.

"We hebben geen kunstgrepen moeten doen en mensen voor de klas zetten die er eigenlijk niet thuis horen", zegt de directeur.

Voltijdse opdrachten

Toch is het een hele krachttoer om alle gaten te dichten, want hoe trek je bijna twintig nieuwe leerkrachten aan, als iedereen in dezelfde vijver vist? "Mensen in het onderwijs weten dat een vacature vaak gaat over een deeltijdse opdracht voor een beperkte periode. In ons geval ging het vaak over voltijdse opdrachten voor een volledig schooljaar met perspectief naar de toekomst toe."

Morgen gaan hier ook een aantal pas afgestudeerde leerkrachten aan de slag.