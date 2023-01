Meer meldingen van UFO's: ook vanuit West-Vlaanderen

Het voorbije jaar kreeg het Belgisch UFO-meldpunt 210 meldingen binnen. Dat zijn er 8% meer dan in 2021. Dat laat Frederick Delaere weten, de coördinator van het meldpunt uit Meulebeke. In West-Vlaanderen waren er meldingen uit onder meer De Panne, Blankenberge en Kortrijk.

Belgen zagen ze afgelopen jaar weer vaker vliegen. Het Belgische ufo-meldpunt rapporteert 210 meldingen in 2022, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2021 (193). Daarmee kwam nog niet de helft van het aantal meldingen uit recordjaar 2020 binnen. Vooral in april was er een piek, te wijten aan de gelanceerde draagraket van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

(lees verder onder de foto)

Minder kwaliteit

Ondanks de totale stijging ging de kwaliteit van de meldingen er in 2022 helaas op achteruit, dat zegt het ufo-meldpunt maandag in een persbericht. In 27 procent van de gevallen kon door onvoldoende gegevens geen uitspraak worden gedaan over de herkomst van het verschijnsel. Vaak komt dat omdat de melder niet ingaat op bijkomende vragen.

Slechts één melding kon worden omschreven als "markant". Het ging om "een groot grijs langwerpig voorwerp" dat langzaam tussen twee huizen zweefde in Genk en achter een dak verdween.

Net als vorig jaar leverde de lancering van de Falcon 9-raket door SpaceX opvallend veel meldingen op. Op 21 april kwamen 22 meldingen binnen. Het was de reflectie van zonlicht op de uitgestoten gassen die een lichtspektakel veroorzaakten.

De meeste meldingen kwamen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen (elk 55), gevolgd door West-Vlaanderen (36), Limburg (28) en Vlaams-Brabant (21). Dit jaar kwamen zes meldingen uit Wallonië en negen van Belgen in het buitenland. Het Franstalige Comité Belge pour l'Etude des Phénomènes Spatiaux (COBEPS) ontving in 2022 54 meldingen.

Bekijk hier de compilatievideo van 2022 met meldingen uit onder meer De Panne, Blankenberge, Torhout, Kortrijk & Kortemark: