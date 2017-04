Meer mensen in winteropvang Oostende

Dat zijn er 20 meer dan vorig jaar. Opvallend: dit jaar waren er ook veel vrouwen. Van half november tot eind maart konden dak- en thuislozen terecht in een woning in het Westerkwartier. Ze krijgen er een bed maar ook eten en een douche.

"De meerderheid komt uit Oostende. Slechts één op de vijf kwam hier al eerder, veel mensen komen hier voor het eerst", zegt Vanessa Vens, voorzitter van het Sociaal Huis. "Ook mensen die dreigen uit hun huis gezet te worden belanden hier".

Het Sociaal Huis zet sterk in op begeleiding. Ook nu de winternachtopvang gesloten is blijft het investeren in dak- en thuislozen. Er wordt een vierde opbouwerker aangeworven en Sociaal Huis heeft nog een pand aangekocht. De winternachtnachtopvang kost 24 euro per persoon per nacht. Het Sociaal Huis trok er 61.500 euro voor uit.