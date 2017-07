Meer mensen zonder papieren opgepakt in stationsbuurten

Uit cijfers van Roeselaars Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) blijkt dat het aantal opgepakte personen zonder legaal verblijfstatuut in de stationsbuurten in onze provincie op vijf jaar tijd verdubbelde

In 2010 ging het nog om 67 personen, tijdens de eerste drie trimesters van 2016 werden al 134 personen opgepakt. De meeste personen worden opgepakt in Brugge (63), Kortrijk (39) en De Panne (19). Rond het station van Oostende werden tot 2011 jaarlijks bijna 30 personen zonder geldig verblijfsstatuut opgepakt, nu gaat het om enkelingen per jaar. Voor de stations van Kortrijk en De Panne is een omgekeerde beweging bezig.

Verklaring

Vermeulen ziet verschillende verklaringen voor deze cijfers. "Eerst en vooral is er de aanwezigheid van illegale migranten in en rond Calais. De ontruiming van deze kampen heeft voor een toegenomen druk gezorgd aan de Westkust. Dit is duidelijk te merken bij de stijging in De Panne. Daarnaast zijn er ook lokale besturen, zoals in Kortrijk, die geregeld gerichte acties organiseren in de stationsbuurt. Waarom de cijfers in Brugge al jaren zo hoog zijn is voor mij ook onduidelijk.” aldus Vermeulen.