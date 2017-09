Meer Nederlandse kinderen in onze scholen

Steeds meer Nederlanders in de grensstreek kiezen ervoor om hun kinderen in België naar school te sturen.

In de lagere school in Westkapelle, bij Knokke-Heist, net over de grens met Sluis, komt inmiddels zowat een kwart van de kinderen uit Nederland. Veel heeft te maken met de kwaliteit van het onderwijs, maar ook omdat het voor de Nederlandse ouders een stuk goedkoper uitkomt. Kinderen kunnen bij ons al vanaf 2,5 op school terecht, terwijl ze in Nederland nog tot hun vierde in de opvang blijven, en dat komt dus een pak duurder uit.

Tom Vuylsteke, directeur basisschool Westkapelle: “Dat heb ik mij ook laten vertellen. Maar er is ook de nabijheid, het starten op 2,5 jaar, de kinderopvang die in onze school is voorzien. Maar er is natuurlijk ook de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. Dat is iets wat ik niet met cijfers kan aantonen, maar de Nederlandse ouders vertellen dat het Vlaamse basisonderwijs veel beter uitgebouwd is naar zaken die de kinderen moeten leren.”