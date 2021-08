Meer nesten van Aziatische hoornaars en tijd dringt

Door het natte en koude voorjaar is de populatie van de exotische wesp er later dan anders. Maar er zijn ook meer nesten en begin oktober al maken de koninginnen nieuwe nesten met eitjes. De Aziatische hoornaar, niet te verwarren met de Europese, valt bijen aan en moet hier dus weg. In onze provincie zijn tot nu toe nog maar 13 nesten verdelgd. Maar een nieuwe lokmethode blijkt gelukkig succesvol. Ook aan de Gavers in Deerlijk. Daar hangen wiekpotten. Dat zijn potten met een wiek waarin een zoetstof zit. Aziatische hoornaars zijn dol op het goedje en dan komt het erop aan het insect te vangen. Door de grote wespen te merktekenen kunnen zogenaamde Vespawatchers het nest lokaliseren.

Merktekenen en zoekgebied afbakenen

Vespawatcher Dominique Soete: "Op de gevangen hoornaar brengen we een gekleurd nummertje aan. De hoornaar vliegt met de suiker naar het nest en komt later terug. Aan de hand van de vliegtijd kunnen we het zoekgebied verkleinen." Vlaanderen gebruikt deze methode sinds vorig jaar en met succes, bij 90% van de zoekacties vinden de Vespawatchers het nest. Dit jaar vonden ze er al één in Lissewege en nu staan er ook potten in Brugge. Dominique Soete: "Het seizoen is later op gang gekomen omdat het een heel koud en nat voorjaar was. De koninginnen zijn ongeveer een maand later uit winterslaap gekomen. Vorig jaar hadden we begin juli al het eerste primaire nest, nu was dat eind juli. Vorig jaar hadden we er 136, ik denk dat we dit jaar boven de 150 zullen gaan."

Er is nog heel wat werk dus en het verdelgen van de nesten moet voor begin oktober gebeuren want dan zijn de nieuwe koninginnen er. Wie de wesp ziet, kan dit melden op vespawatch.be.