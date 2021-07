Meer openbare zedenschennis op naaktstrand Bredene: al 23 pv's uitgeschreven

Dit jaar zijn al 23 mensen betrapt op openbare zedenschennis aan het naaktstrand in Bredene. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Een stijging, die volgens de politie te wijten is aan zogenaamde 'gelegenheidsnaturisten' die de regels niet kennen.

Rond het naaktstrand van Bredene zijn dit jaar al 23 mensen betrapt op openbare zedenschennis. Dat is een hoger cijfer dan andere jaren op hetzelfde moment. “Het gaat om mensen die naakt wandelen in de duinen, wat verboden is, of die er seksuele handelingen stellen”, legt Dennis Goes, commissaris van lokale politie Bredene/De Haan, uit.

Volgens de commissaris is de overlast niet te wijten aan de gemiddelde bezoeker van het naaktstrand. “Echte naturisten kennen de do’s and don’ts en zorgen voor sociale controle. Ook de aanwezigheid van de strandredders draagt positief bij. Als zij iets onkuis zien, dan worden wij verwittigd."

Gelegenheidsnaturisten

Het is echter moeilijk om uit die stijging nu al conclusies uit te trekken, vindt de commissaris. "Die verhoging zal zeker niet te wijten zijn aan de echte naturisten. Volgens ons zit het probleem eerder bij de gelegenheidsnaturist, die de regels niet kent en denkt dat plots alles kan en mag in de buurt van het naaktstrand. Meldingen over voyeurs hebben we gelukkig nog niet gekregen", klinkt het.