Meer passagiers, maar minder vracht op luchthaven

De passagierstrafiek op de luchthaven van Oostende is in de maand juli lichtjes gestegen.

In juli waren er 61.520 passagiers. Dat is een stijging van bijna 3% ten opzichte van juli 2018. Er was slechts een beperkte toename van capaciteit van TUI fly. Twee populaire bestemmingen Nice en Barcelona werden geschrapt, maar er waren wel meer passagiers voor de vluchten naar Malaga, Palma de Mallorca en Antalya.

Zakenvluchten

Het globaal aantal bewegingen is lichtjes gedaald in juli (-11,90%) door een kleiner aandeel van lijn- en trainingsvluchten. Het aantal zakenvluchten steeg afgelopen maand met 25%. Dit cijfer ligt volledig in de lijn van de verwachtingen sinds de opening van de nieuwe business terminal.

Cargo

De vrachttrafiek daarentegen daalde met iets meer dan 25% t.o.v. juli vorig jaar. Dit heeft te maken met sterk verminderde import vanuit Egypte van fruit en gewassen van de bestaande cargomaatschappijen.