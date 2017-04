Meer plaatsen voor kinderopvang in Oostende

Dan zullen er in de badstad meer dan 900 plaatsen zijn. De stad is alvast in gesprek met een private partner voor de bouw van een kinderdagverblijf op het Mispelplein. En de dienst voor onthaalouders is volop bezig om campagne te voeren om potentiële onthaalouders over de streep te trekken. Oostende zet vooral in op samenwerkende onthaalouders die meer kinderen kunnen opvangen en samen ook ruimere openingsuren aankunnen.

De komende maanden en jaren zijn er uitbreidingen gepland. Zo komen er in de Driewieler in het centrum 12 extra plaatsen bij. Volgend voorjaar komen er bij CKG Kapoentje in de Langestraat zelfs 66 plaatsen bij. Om de opvang betaalbaar te houden worden een aantal private opvangplaatsen inkomensgebonden