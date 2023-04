Meer prostaatkanker in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen komt meer prostaatkanker voor, terwijl er in Wallonië meer dan gemiddeld long- en leverkanker wordt vastgesteld. Dat blijkt uit de 'kankeratlas' van wetenschappelijk tijdschrift Eos.

De Stichting Kankerregistraties verwerkte de cijfers van alle nieuwe kankerdiagnoses tussen 2016 en 2020 en maakte ook kaartjes waarop te zien is waar welk type kanker het meest voorkomt. Elk jaar krijgen zowat 70.000 mensen in ons land te horen dat ze kanker hebben. Prostaat-, borst-, long- en dikkedarmkanker zijn de meest voorkomende.

Minder gegoede steden als Luik en Charleroi springen er bovenuit. Het hoge percentage rokers, de vervuilende industrie, de luchtverontreiniging en de blootstelling aan radon, een natuurlijke bron van radioactieve straling, leiden er tot een piek van longkanker, zegt Eos. Alcoholmisbruik, een slechter voedingspatroon en minder toegang tot de gezondheidszorg leiden er tot meer leverkanker.

Geen link met oudere kustbevolking

Prostaatkanker komt dan weer veel vaker voor in West-Vlaanderen. Dat de incidentie van prostaatkanker toeneemt met de leeftijd en dat de bevolking in heel wat kustgemeenten gemiddeld ouder is dan in de rest van het land, kan de hogere incidentiecijfers niet verklaren, aangezien de cijfers gestandaardiseerd zijn voor leeftijd. Een verklaring kan zijn dat er in de provincie meer wordt getest op prostaatkanker en dat de tests zelfs worden gepromoot.