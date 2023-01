"Meer sensibilisering nodig over recht op verhoogde tegemoetkoming"

Volgens Vooruit weten mensen vaak niet dat ze in aanmerking komen en dat merken ze ook in Menen. Daar overhalen ze mensen met acties om naar het Sociaal Huis te komen en dus de eerste drempel te overwinnen. Vandaag kon je er je oude douchekop inruilen voor een waterbesparend exemplaar. Angelique Declercq, schepen van Armoedebestrijding Menen (Vooruit): "Doordat de mensen naar ons komen, kunnen we hen informeren, enkele zaken bevragen, extra informatie meegeven waardoor de drempel nog eens verlaagt."

En zo achterhaalt de stad ook of mensen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij medische kosten, of een inkomensgarantie voor ouderen. Want veel mensen doen er geen beroep op, blijkt uit cijfers van de partij Vooruit: 6 op 10. Melissa Depraetere, kamerlid (Vooruit): "Heel vaak omdat ze niet weten dat het bestaat. Twee, niet weten dat ze er recht op hebben en drie: we zien toch ook dat de stap naar het OCMW een drempel is, ook al heb je er recht op."

Energiebeurzen

Nochtans: daarmee val je ook onder het sociaal tarief voor bijvoorbeeld je energiefacturen, benadrukt de stad Menen. "Wij hebben drie energiebeurzen georganiseerd. In het najaar, en ook vorige week nog één. En daar stellen wij vast dat de helft van de mensen die vragen heeft over zijn energiefactuur, effectief recht heeft op die verhoogde tegemoetkoming maar niet op de hoogte is."

Informeer of je recht hebt op die tegemoetkoming, raadt Vooruit aan. En is de drempel bij het Sociaal Huis te hoog: het kan ook bij de mutualiteit of je pensioenfonds.