Meer slachtoffers trappen in de val van phishing: "Wekelijks 50.000 euro aan buit"

De politiezone VLAS waarschuwt voor het groeiende fenomeen van phishing, een vorm van internetbedrog, in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. "Wekelijks gaat het gemiddeld om minstens 50.000 euro dat slachtoffers kwijt zijn aan internetfraudeurs. Dat zijn enkel de aangiften die we hier binnenkrijgen...

Phishing is een vorm van online bedrog waarbij onbekenden nietsvermoedende mensen lokken naar een valse website, die een (quasi) kopie is van een echte website, om ze daar te laten inloggen met persoonlijke gegevens (paswoorden, nummer van een bank-/kredietkaart, nummer of fotokopie van de identiteitskaart, geboortedatum). De fraudeur doet zich hierbij voor als een vertrouwde instantie, zoals een bank. De meeste vormen van phishing gebeuren via e-mail of een tekstbericht (SMS, WhatsApp). Het bericht bevat een link naar de (valse) website met het verzoek om zogenaamd "de inloggegevens te controleren" of "een achterstallige betaling uit te voeren”. Met die gegevens heeft de fraudeur toegang tot de bankrekening van het slachtoffer.

De politiezone VLAS merkt dat alle slachtoffers samen al meer dan 157.000 euro kwijt zijn aan internetfraudeurs. "Dat kan gaan van een valse e-mail, bericht of telefoontje, tot vriendschapsfraude op Facebook waarbij geld afgetroggeld wordt."

Groeiend fenomeen

Phishing is een groeiend fenomeen. De aangiftes zijn in enkele maanden tijd verveelvoudigd. De Federale Gerechtelijke Politie zet in op onderzoek naar de criminele organisaties die vaak in buitenland zitten.

Maar dus ook in West-Vlaanderen. In februari werd een hoofdverdachte aangehouden die instond voor het aanleveren van telefoonnummers van slachtoffers (verkregen via hacking) en het opstellen van verschillende phishingscenario’s. Op woensdag 8 december gebeurden zes huiszoekingen en vijf arrestaties in een onderzoek naar phishing.De handlangers contacteerden de slachtoffers om hen te leiden tot handelingen waardoor ze ongewild geld verloren of rekeningen openden waarop via phishing verkregen geld terecht kwam.

Het onderzoek wordt verdergezet, er wordt verwacht dat de onderzoekers nog meer feiten zullen kunnen koppelen aan de verdachten.

Wees waakzaam

Om te voorkomen dat jij geen slachtoffer wordt:

Open geen verdachte, onverwachte of ongevraagde e-mails, WhatsApp- of SMS-berichten (evenmin de meegestuurde weblinks of bijlage(n)), afkomstig van een onbekende afzender of van een bekende afzender waarvan de structuur van het bericht ongewoon of afwijkend schijnt.

Controleer de correctheid van het e-mailadres van de verzender.

Download geen programma's uit onbekende of niet-geverifieerde bron.

Neem zelf telefonisch contact op met de dienst of organisatie die jou probeert te contacteren.

Doe geen transacties via een onbekend systeem of een ander dan gebruikelijk betalingssysteem, of via een gewijzigd rekeningnummer.

Dubbelcheck betalingen naar buitenlandse rekeningnummers.

Tik altijd zelf het webadres in van de site die je wilt bezoeken in.

Toch slachtoffer? Neem zo snel mogelijk contact op met cardstop via 070/344.344 en met je bank. Verdachte mails of berichten kan je aangeven via mail.