Meer verkeerscampagnes voor ouderen: "zestigplussers met e-bikes vaker slachtoffer"

Fietsers en zestigplussers met een e-bike komen ook frequenter als doelgroep naar voren. Dat blijkt uit cijfers die gouverneur Decaluwé zelf nauwgezet bijhoudt. Hij bracht ze naar voor op de provincieraad.

"Spijtig genoeg zitten we dit jaar, en we zijn nog maar oktober, al aan 58 dodelijke verkeersongevallen. En dat is meer dan in het jaar 2019, 2020 of 2021. Dus dat is niet goed. Dat is gewoon slecht."

"Vandaar dat we proberen sneller op de bal te spelen. We zien ook bepaalde doelgroepen er uit komen. Fietsers, zestigplussers met de e-bike, die komen er meer en meer in. Speed pedelecs ook. We moeten daar dus aandacht voor hebben en er ook onze sensibiliseringscampagnes op afstemmen."