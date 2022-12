Meer Vlaamse leerlingen steken landsgrens over om naar basisschool te gaan

In vijf jaar tijd is er een stijging merkbaar van het aantal Vlaamse leerlingen dat de landsgrens oversteekt om in één van onze buurlanden naar school te gaan. Vooral het aantal Vlaamse leerlingen dat voor een Nederlandse school kiest, stijgt opvallend.

De omgekeerde beweging - leerlingen uit buurlanden die in Vlaanderen naar school komen - komt nog altijd veel vaker voor, maar vertoont ook een dalende trend. Opvallend: het aantal leerlingen piekte wel in het schooljaar 2018-2019 dat de coronajaren voorafging. ‘Misschien herstelt de trend zich weer,’ zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme die de cijfers van heel nabij opvolgt.

‘Hoewel er tijdens de crisis goede afspraken waren over leerlingen die de landsgrenzen dienden over te steken om naar school te gaan, zullen de coronamaatregelen wellicht toch tot wat terughoudendheid hebben geleid.’

Het aantal Vlaamse leerlingen dat in het buitenland naar school gaat, stijgt wel opvallend. In 2014-2015 ging het nog om 478 leerlingen. Vijf jaar later zijn dat al 605 leerlingen.

‘Die stijging heeft vooral te maken met het aantal Vlaamse leerlingen dat voor een Nederlandse school kiest. Hun aantal stijgt van 275 in 2014-2015 naar 474 in 2020-2021’, licht Loes Vandromme toe. Het aantal Vlaamse leerlingen dat in Frankrijk les volgt, bleef de laatste jaren vrij stabiel.