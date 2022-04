Er is nu meer volk aan de slag in de horeca in West-Vlaanderen dan voor corona. Dat blijkt dan weer uit cijfers van het sociaal secretariaat Acerta. Het aantal werknemers is met ruim 60 procent gestegen na een terugval met de helft door corona.

Het verschil met de tewerkstelling in de horeca van voor en na corona is zelfs 14 procent. Daarmee maakt de horecasector de sterkste comeback. Horeca West-Vlaanderen relativeert de cijfers en benadrukt dat de nood aan vast personeel groot blijft. Met corona hebben veel vaste medewerkers een job gezocht in een andere sector en zijn daar ook gebleven. Nu zijn er veel flexijobbers aan het werk in de horeca. Wie vast personeel wil, moet daar dan ook in investeren.