Meer West-Vlamingen met fiets naar werk

1 op 3 West-Vlaamse werknemers fietsen op zijn minst een stukje naar het werk. Dat blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta voor 2022. Hun aantal stijgt want dat is 8% meer dan het jaar daarvoor. De auto verliest terrein voor het woonwerkverkeer.

“Er lijkt in Vlaanderen een kentering ingezet op het vlak van woon-werkverkeer: Koning Auto verliest terrein”, zegt Acerta.

“Hij doet dat ten opzichte van de fiets – in West-Vlaanderen bereikt de fiets ondertussen ruim 1 op 3 van de werknemers: 34,4% kiest de fiets voor minstens een deel van het woon-werktraject – en ook het openbaar vervoer lijkt zich te herpakken.

Bovendien lijkt in bedrijfswagenparken de omschakeling van brandstofmotoren naar elektromotoren definitief ingezet. Dat en meer blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta die de mobiliteitsgewoontes van 330.000 werknemers - waarvan 43.000 in West-Vlaanderen actief zijn - in kaart brengt naar aanleiding van het aanstaande autosalon.

Opvallend: de gemiddelde woon-werkafstand stijgt, in West-Vlaanderen ligt die ondertussen op 20 kilometer."

De auto verliest 1,1% terrein in woon-werkverkeer

"21,1% van de bedienden in West-Vlaanderen beschikt over een bedrijfswagen, wat iets minder is dan het Vlaamse gemiddelde van 23,2%, maar wel een stijging met 1 procentpunt. Al blijft de (bedrijfs)wagen voor het woon-werkverkeer ook in West-Vlaanderen het populairste, hij is lang niet meer het enige vervoermiddel voor werknemers om zich tussen thuis en het werk te verplaatsen.

Dat de macht van de wagen voor het woon-werkverkeer begint af te nemen, blijkt uit Acerta’s mobiliteitsbarometer. In West-Vlaanderen verloor Koning Auto het laatste jaar 1,1% terrein. Ook nu weer profiteert de fiets daarvan. Het aandeel werknemers in West-Vlaanderen dat de fiets neemt voor minstens een deel van het woon-werktraject, stijgt met 8% naar 34,4%, wat wel nog altijd lager is dan het Vlaamse gemiddelde van 42,1%.

In 2022 lijkt het openbaar vervoer zich enigszins te herpakken, in West-Vlaanderen betekent het dat trein-tram-bus 4,1% van de werknemers bereikt, ook dat is wel nog lager dan de 7,1% in Vlaanderen", blijkt uit het onderzoek van Acerta.