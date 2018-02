Meer winst voor Barco

Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2017. De producent van onder meer cinemaprojectoren boekte een stabiele omzet, maar kon wel de ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met meer dan 21 procent verhogen tot 107,1 miljoen euro. Dat is meer dan analisten op hadden gerekend. Onder de streep hield het bedrijf nog 24,8 miljoen euro over, meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder. Barco stelt voor het dividend te verhogen van 1,90 naar 2,10 euro per aandeel.