En dat was ooit wel anders, want ze werden eeuwenlang op grote schaal bejaagd. Volgens Natuurpunt is dat goed nieuws, maar helaas zijn er ook negatieve gevolgen. Want ook het aantal verdronken zeehonden in visnetten stijgt. Dit jaar alleen al zijn er 22 dode zeehonden aangespoeld aan onze kust. Ongeveer de helft daarvan vertoonde typische tekenen van bijvangst door de professionele visserij. Ook de menselijke verstoring en de vervuiling in zee zijn zaken waar ze mee te maken hebben.