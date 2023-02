Meer zonnepanelen in 2022: West-Vlaanderen bij top

Er zijn in West-Vlaanderen meer zonnepanelen bijgeplaatst in 2022 dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de energiekaart van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Er liggen nu 155.887 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 1062 MW. Sterkste stijger is Lo-Reninge, met een bijkomend vermogen...

In West-Vlaanderen was er het afgelopen jaar een bijkomend vermogen aan zonnepanelen van 103 KW. Dat is een stijging van 66 procent tegenover 2021. In 2020 was er een opmerkelijk record van 172 KW bijgeplaatst vermogen.

"Remedie tegen hoge energieprijzen"

In totaal waren er nu al 155.887 installaties van zonnepanelen in onze provincie, goed voor 878 W per inwoner. De vijf sterkste gemeenten zijn Ardooie, Lo-Reninge, Wielsbeke, Veurne en Alveringem.

De vijf sterkste stijgers in 2022 zijn: Lo-Reninge, Pittem, Wevelgem, Ardooie en Damme. “Eind 2022 telde Damme 1730 zonnepaneleninstallaties die opgeteld een vermogen hebben van 9 megawatt”, zegt schepen voor Milieubeleid in Damme Bart Desutter. “Veel Dammenaars begrepen dat investeren in eigen productie een remedie is tegen de hoge energieprijzen."

Positie ten opzichte van Vlaanderen

Na Limburg is West-Vlaanderen primus van de klas als het op vermogen per inwoner aankomt. In de top tien van Vlaanderen staan trouwens acht West-Vlaamse gemeenten: Ardooie (2), Lo-Reninge (3), Wielsbeke (4), Veurne (5), Alveringem (6), Pittem (8), Langemark-Poelkapelle (9) en Waregem (10).

Voor 2022 zitten bij de sterkste stijgers ook zes West-Vlaamse gemeenten in de Vlaamse top 10: Alveringem (1), Ardooie (2), Avelgem (3), Damme (5), Deerlijk (6) en Ingelmunster (10).