Meerdere inbraken in Kortrijk op oudejaarsnacht

Lynn D. is één van de slachtoffers. "Omstreeks vijf uur 's nachts kwamen mijn man en ik thuis. Toen we boven licht zagen branden, waren we ons eerst van geen kwaad bewust. Pas wanneer we de voordeur openden, merkten we dat dieven ingebroken hadden."

Ze probeerden eerst via de voordeur binnen te raken. Toen dat niet lukte werd een zijdeur geforceerd, maar uiteindelijk raakten ze via de schuifraam achteraan binnen. "Alle kasten in de woonkamer lagen overhoop. De dieven waren duidelijk enkel op zoek naar geld en juwelen. Je hoopt altijd dat het je niet overkomt, maar nu blijven we toch wel met een vies gevoel achter."