Rond 18u gebeurde op de E403 richting Kortrijk ter hoogte van Lichtervelde een ongeval met verschillende voertuigen. In de staart van de daaropvolgende file kwam het een halfuur later tot een tweede botsing waardoor de rijrichting op de E403 richting Kortrijk momenteel versperd is, het verkeer kan er moeizaam voorbij op de pechstrook.

(straks meer)