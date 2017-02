Meerdere vluchtelingen aangetroffen dit weekend

Vrijdag werden er zowel in de haven van Zeebrugge als in de transportzone opgepakt. Ook in Veurne zaten vier vluchtelingen verscholen in kartonnen dozen waarin koelkasten werden vervoerd. Zij waren buiten de provincie in de vrachtwagen geraakt.

Op de trein tussen Oostende en Brussel waren er problemen met een viertal vluchtelingen die te kennen gaven naar het Verenigd Koninkrijk te willen reizen. En ook zaterdag werden er in Zeebrugge meerdere vluchtelingen aangetroffen. Sommige van hen zaten in een trailer.

Ook in Poperinge kroop zaterdagmorgen een achttal personen uit een vrachtwagen via een gat in de bovenzijde. En afgelopen nacht werden nog eens drie vluchtelingen gezien in de omgeving van vrachtwagens die geparkeerd stonden.

Vanochtend sprong een 10-tal vluchtelingen uit een lading aardappelen die in Veurne moesten geleverd worden. Zij hadden het dekzeil van de vrachtwagen op enkele plaatsen vernield en vluchtten weg richting Frankrijk. Een half uur later werd een groep van 15 vluchtelingen gespot op de pechstrook richting Adinkerke.